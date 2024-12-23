Похитительницу гирлянды задержали росгвардейцы в Пскове

09:34, 23 декабря 2024, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемую в краже из магазина, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

21 декабря около 8:00 сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии приехали к гипермаркету на Рижском проспекте, где сработала тревожная кнопка. На месте происшествия росгвардейцы задержали 48-летнюю гражданку, которая похитила из торгового зала продукты и электрическую гирлянду на сумму 4 953 рубля.

Росгвардейцы доставили псковичку в территориальный отдел полиции. Похищенное изъято, уточнили в пресс-службе.