Похитительницу гирлянды задержали росгвардейцы в Пскове
В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемую в краже из магазина, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
21 декабря около 8:00 сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии приехали к гипермаркету на Рижском проспекте, где сработала тревожная кнопка. На месте происшествия росгвардейцы задержали 48-летнюю гражданку, которая похитила из торгового зала продукты и электрическую гирлянду на сумму 4 953 рубля.
Росгвардейцы доставили псковичку в территориальный отдел полиции. Похищенное изъято, уточнили в пресс-службе.
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