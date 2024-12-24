Кадровые итоги года подводит Алёна Трунова

10:27, 24 декабря 2024, ПАИ

Итоги 2024 года на рынке труда Псковское агентство информации подводит вместе с председателем комитета по труду и занятости Псковской области Алёной Труновой.

Как биржи труда превращаются в кадровые центры? Что такое баланс трудовых ресурсов? Чем уникален псковский центр «Соотечественник»? Сколько человек переобучились за год в Псковской области и нашли новую работу?

Об этом – в интервью с Алёной Труновой.