Кадровые итоги года подводит Алёна Трунова
Итоги 2024 года на рынке труда Псковское агентство информации подводит вместе с председателем комитета по труду и занятости Псковской области Алёной Труновой.
Как биржи труда превращаются в кадровые центры? Что такое баланс трудовых ресурсов? Чем уникален псковский центр «Соотечественник»? Сколько человек переобучились за год в Псковской области и нашли новую работу?
Об этом – в интервью с Алёной Труновой.
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