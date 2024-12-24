Житель Пскова отправится на год в колонию за кутёж с чужой картой

11:49, 24 декабря 2024, ПАИ

29-летний житель Пскова отправится на год в колонию за кутёж с чужой картой, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

Молодой человек признан виновным по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ).

Суд выяснил, что 5 июля пскович во время застолья с другом украл у него банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты. После этого он почти неделю совершал покупки с ее помощью, причинив потерпевшему ущерб на 22 тысячи 700 рублей.

Подсудимый признал вину и возместил ущерб. С учетом позиции государственного обвинителя за содеянное мужчине назначено наказание в виде года лишения свободы. Приговор суда вступил в законную силу.