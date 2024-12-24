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Экономика

Результаты работы Центра поддержки экспорта Псковской области представила Мария Сидорук на конференции в Екатеринбурге

Руководитель Центра поддержки экспорта (центр «Мой бизнес») Псковской области Мария Сидорук приняла участие в защите показателей деятельности регионального экспортного центра за 11 месяцев, которая состоялась в Екатеринбурге с 16 по 18 декабря. Об этом ПАИ сообщили в псковском центре «Мой бизнес».

Фото предоставили в центре «Мой бизнес»

Мероприятие собрало руководителей центров поддержки экспорта со всей России и стало площадкой для обмена опытом и подведения итогов работы за прошедший период. В ходе защиты Мария Сидорук представила результаты работы Центра поддержки экспорта Псковской области за 11 месяцев 2024 года, а также поделилась планами на будущее. В 2024 году более 380 псковских предприятий малого и среднего бизнеса получили необходимую поддержку, которая позволила заключить 12 экспортных контрактов и достичь объёма поддержанного экспорта в 6,67 миллиона долларов США. «Мы уверены, что Псковская область обладает значительным экспортным потенциалом, и наша задача – помочь предприятиям реализовать его в полной мере, – подчеркнула Мария Сидорук. – Мы будем продолжать активно работать над расширением географии экспорта, привлечением новых компаний и повышением их конкурентоспособности на международном рынке».

Фото предоставили в центре «Мой бизнес»

Стоит отметить, что Центр поддержки экспорта Псковской области является ключевым инструментом для региональных предприятий, стремящихся к развитию внешнеэкономической деятельности. Его работа способствует увеличению объёмов несырьевого неэнергетического экспорта, повышению конкурентоспособности псковских товаров и услуг, а также укреплению позиций региона на международном рынке.

Поддержка бизнеса осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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