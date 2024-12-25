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Общество

Михаил Ведерников объяснил отсутствие открытой информации о бомбоубежищах в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью телеканалу «Первый Псковский» объяснил отсутствие открытой информации о бомбоубежищах.

Фото: ПАИ

«Очень часто задают вопрос, где у нас бомбоубежища, где можно укрыться в случае необходимости. Укрыться можно в любых подземных помещениях, в том числе на парковках. Если в этом будет необходимость, информация будет доведена через систему оповещения, которую мы завершили в этом году. Это было дорогое и сложное решение, зато на сегодняшний день эта система охватывает 100% населения области. Поэтому, если жители услышат сигнал, нужно включить или радиоприёмник, или телевизор, и там подробно скажут, что делать и куда идти», – сказал губернатор.

Михаил Ведерников также добавил, что список бомбоубежищ не является секретной информацией. «Но это и не та информация, которая должна быть в открытом доступе. Глупо выкладывать её в открытый доступ, чтобы делать эти места целями для врага, – заявил губернатор. – Если кто-то по этому поводу переживает, может получить данные, обратившись в местные органы власти или в свою управляющую компанию».

Ранее губернатор сообщал, что сведения можно запросить и у своего работодателя.

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