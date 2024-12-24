Последние корректировки внесли в бюджет Пскова на 2024 год
Изменения в бюджет Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов внесли на внеочередной, 31-й сессии Псковской городской Думы сегодня, 24 декабря. За проголосовали 18 депутатов из 18 присутствующих, сообщили ПАИ в пресс-службе гордумы.
Основные параметры бюджета Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов остаются без изменений. По расходам бюджета учтены изменения в рамках подпрограммы «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» на 2024 и 2025 годы.
Результаты работы Центра поддержки экспорта Псковской области представила Мария Сидорук на конференции в Екатеринбурге
«Мы разговариваем со всем бизнесом – от малого до великого»: как Псковской области удаётся выигрывать в инвестиционной конкурентной борьбе
Фонд развития промышленности Псковской области в 2027 году получит дополнительную докапитализацию в размере 400 млн рублей