Последние корректировки внесли в бюджет Пскова на 2024 год

16:16, 24 декабря 2024, ПАИ

Изменения в бюджет Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов внесли на внеочередной, 31-й сессии Псковской городской Думы сегодня, 24 декабря. За проголосовали 18 депутатов из 18 присутствующих, сообщили ПАИ в пресс-службе гордумы.

Основные параметры бюджета Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов остаются без изменений. По расходам бюджета учтены изменения в рамках подпрограммы «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» на 2024 и 2025 годы.