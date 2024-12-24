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Происшествия

Более 160 тысяч рублей перевела мошенникам жительница Пыталово

Более 160 тысяч рублей перевела неизвестным жительница Пыталово, сообщили ПАИ в прокуратуре Пыталовского района.

Фото: ПАИ

Установлено, что 14 ноября неизвестный ввёл в заблуждение жительницу Пыталово. Она перевела более 162 тысяч рублей на банковские счета, принадлежащие неизвестному ей лицу.

По этому факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

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