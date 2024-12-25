Михаил Ведерников: Мы стараемся максимально подробно отрабатывать любые вопросы семей участников СВО

15:26, 25 декабря 2024, ПАИ

В Псковской области оказывают особое внимание семьям участников СВО, подчеркнул губернатор Михаил Ведерников в интервью телеканалу «Первый Псковский».

В этом отношении в области принят ряд системных решений, напомнил он. «Мы получаем обратную связь и делаем региональные меры поддержки, где-то корректируя или дополняя. Нам за эту работу не стыдно. Я ни разу не слышал, чтобы где-то без внимания отнеслись бы к участнику СВО или к его семье», – отметил глава региона.

Кроме того, в области оказывают адресную помощь семьям участников СВО, в том числе и финансовую, добавил он.

«Отмечу, что у нас работает филиал фонда «Защитники Отечества». А в каждом муниципалитете есть уполномоченный по работе с военнослужащими и с их семьями – у всех них есть статус общественного помощника губернатора. Мы периодически встречаемся. Есть предложения, но каких-то системных проблем или жалоб нет. Это говорит о том, что мы все, от рядового сотрудника до руководителя высокого уровня, стараемся отрабатывать любые вопросы ответственно, пропуская всё через себя, профессионально, адресно и максимально объективно», – заключил губернатор.

Добавим, что встречи губернатора с общественными помощниками проходят на постоянной основе. Последнее подобное совещание глава региона провёл в сентябре. Именно после той встречи в регионе установили меры поддержки псковских военнослужащих, выполняющих задачи в Курской и Белгородской областях.