Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Утверждены меры поддержки псковских военнослужащих, выполняющих задачи в Курской и Белгородской областях

Утверждены меры поддержки псковских военнослужащих, выполняющих задачи в Курской и Белгородской областях. Об этом сообщил губернатор Псковской области в своём Telegram-канале.

  • Утверждены меры поддержки псковских военнослужащих, выполняющих задачи в Курской и Белгородской областях
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Утверждены меры поддержки псковских военнослужащих, выполняющих задачи в Курской и Белгородской областях
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Утверждены меры поддержки псковских военнослужащих, выполняющих задачи в Курской и Белгородской областях
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Утверждены меры поддержки псковских военнослужащих, выполняющих задачи в Курской и Белгородской областях
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Утверждены меры поддержки псковских военнослужащих, выполняющих задачи в Курской и Белгородской областях
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«На встрече с общественными помощниками обсудили важный вопрос о том, что военнослужащие, участвующие в выполнении задач в Курской и Белгородской областях, по закону не являются участниками специальной военной операции. А значит, на их семьи не распространяются региональные меры поддержки. Полностью согласен с тем, что это несправедливо», – отметил Михаил Ведерников.

Он уточнил, что псковские военнослужащие выполняют важные задачи и на передовой, и на приграничных территориях, рискуя своими жизнями.

«Поэтому поручил оперативно внести изменения в указ о выплате членам семей погибших в ходе СВО и указ о мерах поддержки членов семей участников СВО. Указ скорректирован», – написал губернатор Псковской области.

Он подчеркнул, что теперь все имеющиеся в регионе меры поддержки распространяются и на семьи военнослужащих и сотрудников иных силовых органов, которые принимают участие в выполнении задач на государственной границе и территориях, прилегающих к районам проведения специальной военной операции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 сентября 2024

Федеральные спикеры провели лекции на форуме «Волонтёрство через всю жизнь» в Печорах
22 сентября 2024

Мастер-класс по баскетболу для лиц с ограниченными возможностями здоровья прошёл в Великих Луках
22 сентября 2024

Учёные провели комплексную экспедицию по изучению озера Полисто в Бежаницком районе
22 сентября 2024

Волонтёрская акция прошла на новой экотропе нацпарка «Себежский»
22 сентября 2024

Профилактический рейд провели пожарные в Красногородском муниципальном округе
22 сентября 2024

Митрополит Матфей совершил Божественную литургию в Троицком соборе в Пскове
22 сентября 2024

Псковский кремль стал одним из популярных туристических мест на Северо-Западе
22 сентября 2024

Скейты, автозвук, граффити: фестиваль уличной культуры «Плеск» прошёл в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...