Утверждены меры поддержки псковских военнослужащих, выполняющих задачи в Курской и Белгородской областях
Утверждены меры поддержки псковских военнослужащих, выполняющих задачи в Курской и Белгородской областях. Об этом сообщил губернатор Псковской области в своём Telegram-канале.
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Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
«На встрече с общественными помощниками обсудили важный вопрос о том, что военнослужащие, участвующие в выполнении задач в Курской и Белгородской областях, по закону не являются участниками специальной военной операции. А значит, на их семьи не распространяются региональные меры поддержки. Полностью согласен с тем, что это несправедливо», – отметил Михаил Ведерников.
Он уточнил, что псковские военнослужащие выполняют важные задачи и на передовой, и на приграничных территориях, рискуя своими жизнями.
«Поэтому поручил оперативно внести изменения в указ о выплате членам семей погибших в ходе СВО и указ о мерах поддержки членов семей участников СВО. Указ скорректирован», – написал губернатор Псковской области.
Он подчеркнул, что теперь все имеющиеся в регионе меры поддержки распространяются и на семьи военнослужащих и сотрудников иных силовых органов, которые принимают участие в выполнении задач на государственной границе и территориях, прилегающих к районам проведения специальной военной операции.
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