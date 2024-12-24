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Экономика

Темпы инфляции в Псковской области остаются ниже, чем в целом по России

Годовая инфляция в Псковской области в ноябре 2024 года увеличилась до 8,12% после 7,64% в октябре. Годовой темп прироста цен в регионе остался ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (8,61%) и по России в целом (8,88%). Об этом ПАИ сообщили в псковском отделении Банка России.

Основные причины ускорения инфляции в Псковской области – рост издержек производителей продовольственных товаров и поставщиков услуг, снижение предложения отдельных продуктов питания и ослабление рубля. Кроме того, вырос спрос на некоторые услуги, что позволило поставщикам перенести возросшие затраты в цены.

В ноябре годовой темп прироста цен на продовольствие увеличился до 6,97% после 6,56% в октябре.

У производителей молочной продукции выросли расходы на сырье из-за роста мировых цен на молочные жиры, также увеличились затраты на упаковку, логистику и оплату труда. В результате цены на молоко, сметану, сыр и сливочное масло стали расти быстрее в годовом сопоставлении.

Ослабление рубля в последние месяцы привело к удорожанию поставок импортных фруктов. По этой причине в ноябре цены на апельсины выросли в годовом сопоставлении после снижения месяцем ранее, а годовой рост цен на бананы ускорился.

Издержки сельхозпроизводителей на выращивание тепличных овощей увеличились за счет повышения цен на электроэнергию, логистику, оплату труда. Как следствие, в годовом сопоставлении снижение цен на помидоры замедлилось, а рост цен на огурцы ускорился.

Из-за неблагоприятных погодных условий и сокращения посевных площадей российские аграрии собрали меньше картофеля, чем годом ранее. Это привело к снижению его предложения. Как результат, цены на картофель стали расти быстрее в годовом сопоставлении.

При этом цены на плодоовощную продукцию отличаются повышенной волатильностью.

Снижение объемов вылова и переработки рыбы стало причиной уменьшения предложения рыбной продукции. Как следствие, ускорился годовой рост цен на мороженую разделанную рыбу и соленую сельдь.

В ноябре годовой темп прироста цен на непродовольственные товары уменьшился до 5,67% после 5,80% в предыдущем месяце.

Отечественные фармацевтические компании нарастили выпуск лекарств. Благодаря увеличению предложения медикаментов годовой рост цен на них замедлился.

Увеличение объемов производства одежды в стране привело к снижению годовых темпов прироста цен на нее.

Из-за снижения покупательской активности на рынке жилья сократился спрос на строительные материалы и мебель. В результате годовой темп прироста цен на них уменьшился.

Годовой темп прироста цен на услуги в ноябре увеличился до 12,99% после 11,62% в октябре.

У операторов связи выросли затраты на оплату труда, закупку и обслуживание оборудования. Это стало причиной повышения тарифов на эти услуги в ноябре. В результате годовой рост цен на сотовую связь ускорился.

Высокий спрос на услуги фитнес-клубов в регионе позволил организациям перенести в цены возросшие затраты на коммунальные услуги, спортивное оборудование и расходные материалы. В итоге клубная карта в фитнес-клуб в ноябре подорожала в годовом выражении сильнее, чем в октябре.

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