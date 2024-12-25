Анимационные ролики о 80-летии Победы создадут в Псковской области
Анимационные видеоролики о 80-летии Победы в Великой Отечественной войне будут создавать в Псковской области. Об этом рассказала директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова на пресс-конференции сегодня, 25 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.
«Мы в них отобразим путь районов Псковской области к Великой Победе. Сейчас мы отрабатываем с архивами и ищем те истории, которые станут основой для роликов», – отметила Татьяна Мартынова.
Кроме того, в честь 80-летия Победы в регионе проведут фестиваль «На нашей улице Победа». «Мы достаточно долго его продумывали. Это фестиваль-реконструкция Дня Победы. Надеемся, что он станет замечательной развлекательной и познавательной площадкой», – подчеркнула Татьяна Мартынова.
Также в 2025 году запланировано проведение мероприятия на Кургане Дружбы. Оно объединит 200 молодых ребят из Псковской и Витебской областей.
Добавим, что в следующем году в Псковской области пройдёт более 800 мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы.
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