В праздновании 80-летия Победы в Псковской области примут участие три тысячи студентов России, Белоруссии и Казахстана

10:52, 19 декабря 2024, ПАИ

В 2025 году в Псковской области пройдет более 800 мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на сессии областного Собрания сегодня, 19 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

В частности, запланирован мультимедийный спектакль «80 лет Великой Победы» в Пскове, Великих Луках и Опочке. Пройдёт фестиваль-реконструкция «На нашей улице Победа».

Также будет реализован спецпроект «Больше, чем путешествие» с участием студентов России, Белоруссии и Казахстана. «Договорились в этой части о поддержке Росмолодёжи. Они направят внутри своей структуры дополнительное финансирование в размере 135 миллионов рублей, чтобы в проекте приняло участие три тысячи человек. Я хочу сказать, что таких проектов у нас не было никогда», – отметил глава региона.

Напомним, что сегодня депутаты областного Собрания рассматривают проект бюджета региона на 2025-й и плановый период 2026–2027 годов во втором и третьем чтениях.