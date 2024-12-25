Выставочный проект Изборского музея представили в Костроме

16:52, 25 декабря 2024, ПАИ

В Костромском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике состоялось открытие выставки «Русские и сето. Одна земля, общая история», организованной на основе коллекции Государственного музея-заповедника «Изборск». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Изборского музея.

На торжественной церемонии открытия присутствовали директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская и генеральный директор Костромского музея-заповедника Наталья Павличкова, которая вручила коллегам из Изборска благодарственное письмо за сотрудничество.

На выставке можно увидеть этнографические экспонаты из фондовой коллекции музея-заповедника «Изборск»: традиционные народные костюмы русских и сето, выдающиеся образцы ткачества, вышивки и кружева, предметы быта XIX-XX веков, а также серебряные украшения, обладающие особой значимостью для женщин сето, которые передавались из поколения в поколение.

На церемонии открытия выставки директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская отметила, что в число важнейших экспонатов входят уникальные сетоские «боговы полотенца», которые отличаются как от традиционных русских полотенец, так и от полотенец других прибалтийских народов. Она подчеркнула, что «боговы полотенца» богато украшены разноцветным вязаным кружевом и орнаментами с преобладанием геометрических и растительных мотивов.

По словам Наталии Дубровской, сотканные рукодельницами символы не просто служили украшением вещей, но и имели сакральное значение, так как сето верили, что древние знаки приносят благополучие и достаток семье.

Заместитель директора по специальным программам музея-заповедника «Изборск» и председатель Печорской общественной организации «Этнокультурное общество сето» Хелью Маяк поделилась с гостями информацией о народе сето и провела небольшую экскурсию по выставке. В то же время фольклорный семейный ансамбль «Каарахельбе» исполнил для присутствующих народные сетоские песни и провёл мастер-класс по традиционному танцу. Гостей угощали блюдами традиционной сетоской кухни, такими как сыр, крендель и компот.

Для делегации сето в Костромской области была организована экскурсионная программа: представители этого малого народа посетили музей природы, музей деревянного зодчества и побывали в гостях у Снегурочки.

Выставка «Русские и сето. Одна земля, общая история» будет работать в художественном (Романовском) музее с 25 декабря по 9 марта (проспект Мира, 5 в Костроме).