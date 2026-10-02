Урок мужества «Александр Невский и Псковская земля» проведут для школьников

10:19, 02 октября 2026, ПАИ

Псковский музей-заповедник проведёт для школьников образовательные занятия в картинной галерее. Картина Владимира Серова «Въезд Александра Невского во Псков после Ледового побоища» из коллекции Государственного Русского музея выступит в качестве подлинного наглядного пособия для изучения и осмысления исторических фактов, связанных с именем Невского, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

Дети смогут рассмотреть детали картины, познакомиться с ролью Александра Невского в истории Пскова и узнать, как события XIII века получали новое звучание в советском искусстве.

Мероприятия пройдут 14, 21, 28 октября; 11, 18, 25 ноября и 2 декабря. Время проведения согласуется индивидуально. Все подробности можно узнать по телефону +7 (8112) 29-22-59.

Ранее сообщалось, что музей-заповедник «Изборск» перешёл на новый режим работ.