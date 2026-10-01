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Певица Лиза Матрёшка предупредила об обесценивании труда музыкантов

Генеративные сервисы позволяют создавать и массово публиковать музыку за короткое время, что может обесценивать труд профессиональных исполнителей и звукорежиссёров, считает псковская певица Лиза Матрёшка.

Фото: ПАИ

Она рассказала изданию «АиФ-Псков», что нейросети способны быть полезными в технической работе, например при поиске вариантов жанрового звучания уже готовой композиции. Однако сама артистка не использует искусственный интеллект для создания песен вместе со своим коллективом.

«Меня как музыканта, который тратит кучу времени и денег на создание песни, пугает, что любой школьник может за секунду «сообразить тречок», а то и двести», – сказала Лиза Матрёшка.

По её мнению, начинающим авторам важно хотя бы один раз пройти полный путь создания композиции без нейросети, а затем использовать технологии только как вспомогательный инструмент.

Подробности читайте в статье «ИИ-муза. Как нейросеть заменила студию: спасение для музыканта или угроза» в «АиФ-Псков».

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