Композитор Боярков призвал музыкантов развивать концертные форматы

21:45, 01 октября 2026, ПАИ

Музыкантам становится всё сложнее привлечь внимание аудитории исключительно релизами в стриминговых сервисах из-за растущего потока контента, в том числе созданного нейросетями, считает руководитель Псковской областной филармонии, музыкант и композитор Александр Боярков.

По его словам, искусственный интеллект может помочь автору услышать собственную композицию в разных стилях и переосмыслить аранжировку. Однако сгенерированные фонограммы не всегда соответствуют требованиям студийного качества и нередко требуют последующей переработки и перезаписи.

«Слушатель просто тонет в информационном шуме. Предложение на музыкальном рынке во много раз больше спроса», – сказал Боярков изданию «АиФ-Псков».

Он полагает, что музыкантам следует делать ставку на живые выступления, театрализованные шоу, необычные площадки и мультимедийные проекты, поскольку «выступление прекрасных живых музыкантов ничто не заменит».

Подробности читайте в статье «АиФ-Псков» «ИИ-муза. Как нейросеть заменила студию: спасение для музыканта или угроза».