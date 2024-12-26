Публикуем фото с места пожара в Порхове, где погиб мужчина

10:55, 26 декабря 2024, ПАИ

Фото с места пожара в Порхове, где погиб мужчина, опубликовал Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Жилой дом на улице Бельский Тракт загорелся 25 декабря. При ликвидации пожара спасатели обнаружили погибшим 36-летнего мужчину. По предварительным данным, причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении.