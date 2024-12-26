Тело мужчины обнаружено в Полибинском озере в Великолукском районе
Тело 54-летнего мужчины обнаружено в Полибинском озере в Великолукском районе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Из воды труп вытащили водолазы, тело передано следственно-оперативной группе.
На месте работают спасатели областной службы спасения, сотрудники полиции и следователи. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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