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Общество

Газопровод ввели в эксплуатацию в псковской деревне Родина

Внутрипоселковый газопровод построили и ввели в эксплуатацию в деревне Родина Псковского района, сообщили ПАИ в пресс-службе компании «Газпром газораспределение Псков».

Фото: пресс-служба компании «Газпром газораспределение Псков»

Благодаря новым сетям общей протяжённостью около пяти километров появилась возможность для газификации 35 домовладений. Для надёжного газоснабжения потребителей установили пункт редуцирования газа.

Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»

С жителями населённого пункта уже заключили 26 договоров о догазификации, подключения по которым будут осуществляться от запущенного газопровода. Несколько договоров уже исполнили, первые домовладения уже подключили к газу.

Сегодня также сообщалось, что первые подключения в рамках догазификации начались в деревне Голубово Псковского района. Подробнее читайте здесь.

Ранее сообщалось, что внутрипоселковый газопровод построили в деревне Ветошка Псковского района, а газопроводы общей протяжённостью 6,7 километра для догазификации микрорайонов Поклонная Горка и Учхоз ввели в эксплуатацию в Пскове.

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