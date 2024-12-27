Газопровод ввели в эксплуатацию в псковской деревне Родина

19:15, 27 декабря 2024, ПАИ

Внутрипоселковый газопровод построили и ввели в эксплуатацию в деревне Родина Псковского района, сообщили ПАИ в пресс-службе компании «Газпром газораспределение Псков».

Благодаря новым сетям общей протяжённостью около пяти километров появилась возможность для газификации 35 домовладений. Для надёжного газоснабжения потребителей установили пункт редуцирования газа.

С жителями населённого пункта уже заключили 26 договоров о догазификации, подключения по которым будут осуществляться от запущенного газопровода. Несколько договоров уже исполнили, первые домовладения уже подключили к газу.

Сегодня также сообщалось, что первые подключения в рамках догазификации начались в деревне Голубово Псковского района. Подробнее читайте здесь.

Ранее сообщалось, что внутрипоселковый газопровод построили в деревне Ветошка Псковского района, а газопроводы общей протяжённостью 6,7 километра для догазификации микрорайонов Поклонная Горка и Учхоз ввели в эксплуатацию в Пскове.