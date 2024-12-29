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Происшествия

Жительница Порхова фиктивно прописала гражданина Азербайджана

Жительница Порхова подозревается в фиктивной постановке на миграционный учёт иностранца, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ноябре безработная 38-летняя местная жительница фиктивно постановила на миграционный учёт гражданина Азербайджана. При этом мужчина фактически по месту регистрации не пребывал.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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