Жительница Порхова фиктивно прописала гражданина Азербайджана

13:22, 29 декабря 2024, ПАИ

Жительница Порхова подозревается в фиктивной постановке на миграционный учёт иностранца, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ноябре безработная 38-летняя местная жительница фиктивно постановила на миграционный учёт гражданина Азербайджана. При этом мужчина фактически по месту регистрации не пребывал.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.