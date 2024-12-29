Жительница Порхова фиктивно прописала гражданина Азербайджана
Жительница Порхова подозревается в фиктивной постановке на миграционный учёт иностранца, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В ноябре безработная 38-летняя местная жительница фиктивно постановила на миграционный учёт гражданина Азербайджана. При этом мужчина фактически по месту регистрации не пребывал.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
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