Один человек пострадал после опрокидывания автомобиля на трассе в Великолукском районе
ДТП произошло на 706-м километре трассы Шимск – Невель в Великолукском районе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Водитель машины не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.
В результате ДТП пострадал один человек. Его госпитализировали в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
30 декабря 2024
Один человек пострадал после опрокидывания автомобиля на трассе в Великолукском районе