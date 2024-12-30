Один человек пострадал после опрокидывания автомобиля на трассе в Великолукском районе

14:19, 30 декабря 2024, ПАИ

ДТП произошло на 706-м километре трассы Шимск – Невель в Великолукском районе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель машины не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пострадал один человек. Его госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.