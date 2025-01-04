250 человек задержали частные охранники в Псковской области за год

11:21, 04 января 2025, ПАИ

Совещание координационного совета по вопросам частной охранной деятельности под руководством заместителя начальника Управления Росгвардии по Псковской области Василия Софина прошло в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Управлении Росгвардии по Псковской области.

В мероприятии приняли участие представители регионального УМВД и руководители частных охранных организаций.

Во время совещания его участники обсудили результаты исполнения подразделениями лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии по контролю за частной охранной деятельностью в 2024 году.

«Отмечено, что потенциал частных охранных организаций активно применяется для участия в охране общественного порядка при проведении крупных публичных мероприятий с массовым пребыванием граждан», – отметили в ведомстве.

В 2024 году частные охранники задержали 250 граждан: 19 человек – по подозрению в совершении преступлений, 231 – за административные правонарушения.