Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на трассе в Псковской области

12:32, 04 января 2025, ПАИ

Смертельное ДТП произошло на 159-м километре трассы Псков – Великий Новгород. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель Volkswagen не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел в кювет.

В транспортном средстве находились девять человек. Один из них, пассажир 2007 года рождения, погиб.

Ещё двое человек пострадали, их госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа.

Обстоятельства произошедшего выясняются.