Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на трассе в Псковской области
Смертельное ДТП произошло на 159-м километре трассы Псков – Великий Новгород. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Водитель Volkswagen не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел в кювет.
В транспортном средстве находились девять человек. Один из них, пассажир 2007 года рождения, погиб.
Ещё двое человек пострадали, их госпитализировали в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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