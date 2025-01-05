Сарай, коляска и контейнер сгорели в Псковской области за минувшие сутки

11:37, 05 января 2025, ПАИ

Три пожара ликвидированы пожарными подразделениями по Псковской области за минувшие сутки, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

4 января в 14:12 на улице Советской Армии в Пскове в хозяйственной постройке огнём повреждена стена на площади 7 кв. м. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

В 17:03 на Октябрьском проспекте в Великих Луках огнём повреждён контейнер. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

В 18:25 на улице Труда в Пскове в подъезде жилого дома сгорела детская коляска, огнём повреждена пластиковая труба на площади 0,1 кв. м. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.