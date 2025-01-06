В деревне Сысоево Палкинского района произошёл пожар в дачном доме
В деревне Сысоево Палкинского района произошёл пожар в дачном доме. Об этом пишет районная газета «Льновод».
«Дом, к счастью, оказался пустым на момент возгорания. Общая площадь повреждений составила два квадратных метра, затронута была только одна стена», – пишет газета.
Благодаря оперативным действиям пожарных, удалось предотвратить распространение огня и спасти как сам дом, так и две прилегающие хозяйственные постройки. Никто не пострадал.
На месте происшествия работали все экстренные службы, а обстоятельства инцидента в настоящее время выясняются органами дознания.
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