Выставку трофейной техники откроют сегодня в Пскове

09:49, 08 января 2025, ПАИ

Выставку трофейной техники, которую военнослужащие группировки войск «Север» захватили во время СВО, откроют в Пскове сегодня, 8 января, в 11:00, сообщили ПАИ организаторы мероприятия.

Выставка будет работать возле областного центра семьи на улице Карла Маркса. Под открытым небом будет представлено 16 единиц техники, состоящей на вооружении ВСУ и стран НАТО: США, Великобритании, Франции, Турции, Финляндии и Австралии.

В основной части экспозиции посетители смогут увидеть танк Abrams, боевую машину пехоты Bradley, бронетранспортёр М113, французский танк AMX, бронемашину Mastiff, а также целый ряд других образцов техники и вооружения.

Специальные экскурсии для гостей выставки проведут инструкторы, которые познакомят посетителей с представленными образцами техники, а также расскажут об их основных характеристиках и обстоятельствах захвата.

В едином пространстве рядом с трофейной техникой будут расположены павильоны филиала центра военно-спортивной подготовки молодёжи «Воин». Там можно будет увидеть различные типы беспилотных летательных аппаратов и посетить тематические интерактивные площадки. Гости смогут отточить навыки стрельбы в электронном лазерном тире, а также принять участие в мастер-классах по управлению БПЛА, основам оказания первой помощи и тактической медицине. Кроме того, будет работать мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, где специалисты расскажут об условиях службы в Вооружённых силах РФ.

В первый день работы экспозиции для посетителей будет работать военная полевая кухня и выступят лучшие творческие коллективы города.

Экспозиция будет открыта для посещения с 8 по 25 января. Вход для гостей свободный.