Почти 100 человек пострадало от укусов клещей в Псковской области за неделю

23:48, 24 сентября 2026, ПАИ

99 человек, в том числе 26 детей, обратились в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей с 14 по 20 сентября. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона с жалобами на присасывание клещей в медучреждения региона обратился 2 321 человек, в том числе 653 ребёнка.

Наибольшее число случаев присасывания клещей зафиксировано в Пскове (513), Великих Луках (402), Псковском (149), Опочецком и Невельском (по 143) районах.

В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций региона исследовали 2 834 клеща, из них 2 268 сняты с людей, 566 – с объектов окружающей среды.

Статистика заражения клещей инфекциями, представляющими опасность для человека: поражённость клещевым вирусным энцефалитом – 0,09 %, иксодовым клещевым боррелиозом – 29,19 %, моноцитарным эрлихиозом человека – 2,1 %, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 1,97 %.

Диагностировано два случая клещевого вирусного энцефалита и 24 случая клещевого иксодового боррелиоза, в том числе у шести детей.