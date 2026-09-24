Почти 100 человек пострадало от укусов клещей в Псковской области за неделю
99 человек, в том числе 26 детей, обратились в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей с 14 по 20 сентября. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Всего с начала сезона с жалобами на присасывание клещей в медучреждения региона обратился 2 321 человек, в том числе 653 ребёнка.
Наибольшее число случаев присасывания клещей зафиксировано в Пскове (513), Великих Луках (402), Псковском (149), Опочецком и Невельском (по 143) районах.
В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций региона исследовали 2 834 клеща, из них 2 268 сняты с людей, 566 – с объектов окружающей среды.
Статистика заражения клещей инфекциями, представляющими опасность для человека: поражённость клещевым вирусным энцефалитом – 0,09 %, иксодовым клещевым боррелиозом – 29,19 %, моноцитарным эрлихиозом человека – 2,1 %, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 1,97 %.
Диагностировано два случая клещевого вирусного энцефалита и 24 случая клещевого иксодового боррелиоза, в том числе у шести детей.