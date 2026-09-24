Псковская филармония открыла новый сезон концертом к 120-летию Шостаковича

23:51, 24 сентября 2026, ПАИ

Концерт в честь начала 83‑го сезона Псковской областной филармонии «Шостакович. 120. Открытие» состоялся сегодня, 24 сентября. Он был посвящён 120‑летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича, одного из величайших композиторов XX века, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции региона.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

















На концерте выступил Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, который в этом году отмечает своё 30‑летие. Вместе с ним на сцену вышел солист – лауреат международных конкурсов Дмитрий Ганенко (Мариинский театр).

«Мстислав Ростропович говорил о Шостаковиче: «Это музыкальная совесть нашего времени. В каждом его произведении есть голос его души…», – отметили в ТКД.

Ранее сообщалось о том, что был объявлен дополнительный набор участников в Детскую филармонию Псковской области.