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Движение транспорта временно ограничат в Печорах на время проведения фестиваля «Архондарик»

Движение транспорта временно ограничат в Печорах с 1 по 5 октября. Такая мера связана с проведением фестиваля монастырской кухни «Архондарик», пишет газета «Печорская правда».

Изображение газеты «Печорская правда»

С 08:00 1 октября до 15:00 5 октября будут перекрыты для движения транспорта:

  • улица Свободы от улицы Мира до кругового движения на улице Юрьевской;
  • улица Мира от улицы Проценко до улицы Рижской;
  • площадь Победы.

Соответствующее постановление издано администрацией Печорского округа. Во время фестиваля движение пассажирского транспорта будет направлено по маршруту улица Юрьевская – улица Сельская – улица Кузнечная – улица Рижская.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX анонсировал проведение нового фестиваля «Архондарик», который состоится в Псковской области. С 2 по 4 октября в Печорах впервые пройдёт фестиваль монастырской кухни, который объединит подворья Псковской области и других регионов России.

Для гостей мероприятия будет работать сразу несколько локаций: ярмарочная и просветительская площадки и открытая кухня. Помимо этого, состоятся выступления творческих коллективов и тематические программы. Среди уже заявленных артистов – ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева, группа «Родная Речь», детский хор из Печор «ЛаккиЛайк» и другие.

Свои блюда и угощения представят Казанский женский монастырь близ Данилова (Ярославская область), Снетогорский монастырь Рождества Пресвятой Богородицы, Псково-Печерский монастырь и другие.

Мероприятие пройдёт при поддержке Псковской епархии Русской православной церкви, правительства Псковской области и администрации Печор.

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Движение транспорта временно ограничат в Печорах на время проведения фестиваля «Архондарик»

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