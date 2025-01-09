Руководитель школы танцев Dance Family Александр Павлов стал гостем программы «Минкульт». Главное
Руководитель школы танцев Dance Family Александр Павлов стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 9 января.
Главное из эфира:
- Александр Павлов – о названии танцевальной студии: «Нужно было, чтобы название было уникальным. Сейчас на него есть патент. Также была идея, что мы все как одна семья. Вначале вместе занимались отдельными коллективами, а потом стали приходить и дети, и их родители, и название всё больше обрастало смыслами»;
- «Чтобы классно танцевать, нужно быть дисциплинированным, заниматься с педагогом, работать самостоятельно и уметь поменять направление, если потребуется», – отметил гость студии;
- танцами в Пскове занимаются целыми семьями. «Это наша визитная карточка. У нас восемь-десять семей, в которых танцами занимается по три-четыре человека», – сказал Александр Павлов;
- руководитель школы назвал Псков самым танцующим городом в стране;
- «У нас огромное количество студий, и мне кажется, что Псков – самый танцующий город в стране. Он маленький, а студий штук 15. В Великих Луках могу назвать две», – отметил танцор;
- «Последние два года я стараюсь делегировать обязанности из-за масштабов школы. К счастью, у меня очень хорошая команда и один из сотрудников со мной с самого начала», – подчеркнул он;
- «Самые востребованные танцоры практически все без образования. Образование – это хорошо, но необязательно, можно обойтись и без него», – заметил Александр Павлов;
- по его словам, нет нетанцующих людей. «Если человек слушает рок, тяжёлый металл и ножкой пристукивает, то по факту он уже танцует. Если вы чуть-чуть двигаетесь под музыку или пытаетесь под неё визуализировать эмоционально, то вы уже танцуете. Просто мы учим танцевать более профессионально и классно», – резюмировал гость студии.
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