Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Руководитель школы танцев Dance Family Александр Павлов стал гостем программы «Минкульт». Главное

Руководитель школы танцев Dance Family Александр Павлов стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 9 января.

Александр Павлов стал гостем программы «Минкульт». Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • Александр Павлов – о названии танцевальной студии: «Нужно было, чтобы название было уникальным. Сейчас на него есть патент. Также была идея, что мы все как одна семья. Вначале вместе занимались отдельными коллективами, а потом стали приходить и дети, и их родители, и название всё больше обрастало смыслами»;
  • «Чтобы классно танцевать, нужно быть дисциплинированным, заниматься с педагогом, работать самостоятельно и уметь поменять направление, если потребуется», – отметил гость студии;
  • танцами в Пскове занимаются целыми семьями. «Это наша визитная карточка. У нас восемь-десять семей, в которых танцами занимается по три-четыре человека», – сказал Александр Павлов;
  • руководитель школы назвал Псков самым танцующим городом в стране;
  • «У нас огромное количество студий, и мне кажется, что Псков – самый танцующий город в стране. Он маленький, а студий штук 15. В Великих Луках могу назвать две», – отметил танцор;
  • «Последние два года я стараюсь делегировать обязанности из-за масштабов школы. К счастью, у меня очень хорошая команда и один из сотрудников со мной с самого начала», – подчеркнул он;
  • «Самые востребованные танцоры практически все без образования. Образование – это хорошо, но необязательно, можно обойтись и без него», – заметил Александр Павлов;
  • по его словам, нет нетанцующих людей. «Если человек слушает рок, тяжёлый металл и ножкой пристукивает, то по факту он уже танцует. Если вы чуть-чуть двигаетесь под музыку или пытаетесь под неё визуализировать эмоционально, то вы уже танцуете. Просто мы учим танцевать более профессионально и классно», – резюмировал гость студии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












09 января 2025

В Мирожском монастыре в Пскове освящены и установлены кресты на Стефановской церкви
09 января 2025

В Псковской области скорректируют правила благоустройства в части восстановления дорог после работ сетевых организаций
09 января 2025

Соглашение о сотрудничестве заключили Псковский комитет семей воинов Отечества и комитет по молодёжной политике
09 января 2025

Руководитель школы танцев Dance Family Александр Павлов стал гостем программы «Минкульт». Главное
09 января 2025

Следователи-криминалисты поделились опытом со студентами ПсковГУ
09 января 2025

В Великих Луках пропал ребёнок
09 января 2025

Михаил Ведерников и Игорь Сопов обсудили новые принципы и подходы к работе облизбиркома в этом году
09 января 2025

Псковский губернатор предложил разработать документ, регулирующий восстановление дорог после земляных работ

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...