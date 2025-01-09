Кукольное представление «Вертеп» состоялось в Красногородске

20:19, 09 января 2025, ПАИ

Кукольное представление «Вертеп» состоялось в Красногородском Доме культуры сегодня, 9 января. Об этом пишет районная газета «Заря».

Представление исполнила семья Скударевых-Баженовых. Мероприятие прошло при поддержке настоятеля Красногородского храма Святителя Николая, отца Алексия, и Красногородского досугового объединения. Открыл мероприятие отец Алексий. Он напомнил зрителям о смысле праздника Рождества. А Марина Скударева со своими внуками представила зрителям историю про царя Ирода и волхвов, про ангелов и смерть, про победу добра над злом и рождение в мир Спасителя.

В зале Дома культуры к приходу зрителей они установили вертеп, сделанный своими силами.

Отметим, вертеп (в переводе «пещера») символизирует место рождения Иисуса Христа. Конструкция вертепа представляет собой ящик, обязательным условием которого является разделение на два яруса – верхний (царство добра) и нижний (царство зла). Все куклы для представления семья также смастерила собственноручно. При внимательном рассмотрении можно было увидеть, как тщательно для каждого персонажа подобран образ, стиль и даже выражение лица! В каждую куклу вложена частичка души, чтобы зрители получили удовольствие от постановки.

«Юные прихожанки храма Аня, Варя и Пелагея после представления трогательно исполнили песнь о младенце Христе, которую они разучивали с матушкой Натальей специально к этому дню. А сколько игр для детей и взрослых провели Марина Валентиновна и Злата Скударевы, сколько детей и взрослых угостили народным лакомством - козулями! И, надо сказать, некоторые из игр тоже были похожи на представления. Например, когда в хоровод ворвался Мишка. Он плясал под балалайку, с мальчиками пытался бороться, с девочками танцевал, малышей возил на спине, пока не упал от усталости. Но как только пришёл Врач и уколы собрался ему делать, Мишка резво вскочил и убежал. В Доме культуры царила очень уютная, почти семейная атмосфера. А Святки продолжаются...» – пишет газета.

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