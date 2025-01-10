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Экономика

Кто в 2025 году будет платить НДФЛ по новым правилам

С 2025 года введен новый подход к налогообложению доходов граждан – пятиступенчатая шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Изменения затронут 3% россиян с наибольшими доходами, сообщает «Российская газета».

То есть при зарплате 100 тысяч рублей в месяц, которая будет считаться средней в 2025 году, НДФЛ граждане будут платить в прежнем размере. Для них он составит 13%. За год с такой зарплатой человек заработает 1,2 млн рублей и заплатит налог в размере 156 тысяч рублей.

Налог вырастет до 15% для россиян, которые зарабатывают в год от 2,4 до 5 млн рублей, до 18% – для тех, чьи годовые доходы составляют от 5 до 20 млн, до 20% – если их размер равен от 20 до 50 млн в год, и до 22% – когда они превышают 50 млн в год. Облагаться будет не вся сумма дохода по повышенной ставке, а только та часть, что превышает соответствующую ступень.

Если у гражданина зарплата равна трем средним и составляет 300 тысяч рублей, то за год он заработает 3,6 млн рублей. Соответственно, обложение будет производиться по двум ставкам. С 2,4 млн рублей нужно будет заплатить налог по ставке 13% в размере 312 тысяч рублей, а с оставшейся суммы 1,2 млн рублей – налог по ставке 15%, это 180 тысяч рублей. Общая сумма НДФЛ в этом случае составит 492 тысячи рублей.

Если у гражданина зарплата равна десяти средним и составляет 1 млн рублей, то за год он заработает 12 млн рублей. В этом случае обложение будет производиться по трем ставкам.

С 2,4 млн рублей он заплатит налог по ставке 13%, это 312 тысяч рублей. С 2,6 млн рублей налог будет взиматься по ставке 15%, поэтому с этой суммы потребуется отчислить 390 тысяч рублей. И еще с 7 млн рублей нужно будет внести налог по ставке 18%, то есть 1,26 млн рублей. Общая сумма НДФЛ составит 1,962 млн рублей.

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