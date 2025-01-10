Псковская библиотека «Радуга» стала победителем всероссийского конкурса
Детская экологическая библиотека «Радуга» стала победителем VIII Всероссийского конкурса «Экобиблиотека года», сообщили ПАИ в управлении культуры администрации Пскова.
«Наши библиотекари заняли первое место в номинации «Экология и охрана окружающей среды». Это невероятная победа, которая подтверждает их профессионализм и преданность делу!» – подчеркнули в управлении культуры.
Теперь специалисты библиотеки «Радуга» выступят в роли спикеров на онлайн-конференции «Экология для детей и подростков: книги и проекты библиотек», где представят свои конкурсные мероприятия. «Мы уверены, что их опыт вдохновит многих коллег по всей стране!» – заключили в управлении культуры городской администрации.
На важность открытия картинной галереи в Печорах обратила внимание эксперт Минкультуры РФ
Митрополит Матфей – о выставке в Печорах: Через прикосновение к творчеству выдающихся мастеров посетители смогут услышать о Христе