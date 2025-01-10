Псковская библиотека «Радуга» стала победителем всероссийского конкурса

16:46, 10 января 2025, ПАИ

Детская экологическая библиотека «Радуга» стала победителем VIII Всероссийского конкурса «Экобиблиотека года», сообщили ПАИ в управлении культуры администрации Пскова.

«Наши библиотекари заняли первое место в номинации «Экология и охрана окружающей среды». Это невероятная победа, которая подтверждает их профессионализм и преданность делу!» – подчеркнули в управлении культуры.

Теперь специалисты библиотеки «Радуга» выступят в роли спикеров на онлайн-конференции «Экология для детей и подростков: книги и проекты библиотек», где представят свои конкурсные мероприятия. «Мы уверены, что их опыт вдохновит многих коллег по всей стране!» – заключили в управлении культуры городской администрации.