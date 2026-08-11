Фолк и этнозвучание на «Лешуге»: в Пскове выступят группы «Гайтан» и «Хвоя»

09:59, 11 августа 2026, ПАИ

Два творческих коллектива выступят в первый день на главной сцене фестиваля яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга» 14 августа. Мероприятие пройдёт в Финском парке (парк «Куопио») в Пскове. Вход свободный, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В 18:30 начнётся выступление псковской вокальной группы «Гайтан». В исполнении артистов сочетаются традиционность, этностиль, современные аранжировки и живой вокал. «Гайтан» – участник XXXIV Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске», призёр и лауреат всероссийских конкурсов. Художественный руководитель коллектива – музыкант и автор вокальных композиций Михаил Янушкевич.

В 21:00 на сцену выйдет трио «Хвоя» из Пензы. Девушки работают в жанре фолктроники, соединяя народные традиции с современными направлениями – фолк-попом, фолкдрамнбейсом и фолк-роком. Коллектив – финалист фестивалей «Сам.Фест», «Молодые ветра» и «Новый фолк», участник масштабных мероприятий, включая «Дикую мяту», «Тавриду. Арт» и «Былинный берег». Песни «Хвои» звучат в сериалах, а за 2025 год их творчество собрало более 11 миллионов прослушиваний на цифровых площадках.

Помимо этих артистов, в этом году на фестивальной сцене выступят Аэлита Азина, группа «Живели» из Санкт-Петербурга, Pole, «Самоварочки», «Неизвестный композитор», «Поклад» из Москвы и Shambala.

Напомним, что в течение трёх дней для гостей будет работать шесть тематических подворий, где можно попробовать авторские блюда из яблок, приготовленные местными мастерами, и продегустировать напитки более чем 25 сидроделен со всей России. Любителей интересных фактов ждут лекции о технологии производства сидра и о традициях этого ремесла. Кроме того, посетители могут поучаствовать в активностях для всей семьи.

Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Фестиваль «Лешуга» был запущен в Пскове в 2024 году как новый событийный бренд региона. Первая ярмарка яблок, урожая и традиционных напитков проходила с 16 по 18 августа в Финском парке (парк «Куопио»). Тогда же организаторы заявили о намерении сделать мероприятие ежегодным. За короткое время проект приобрёл узнаваемость: в 2025 году он уже занял второе место на окружном этапе международной премии Russian Event Awards в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма».

В 2025 году фестиваль собрал более 30 тысяч посетителей. Гости узнали о тонкостях сидроделия в ходе организованных на территории праздника панельных дискуссий и лекций. Помимо образовательной части, на фестивале была обширная развлекательная программа, включающая выступления музыкальных фолк-коллективов.