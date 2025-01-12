Почти 1400 человек в Стругокрасненском округе остаются без света из-за непогоды

10:07, 12 января 2025, ПАИ

72 населённых пункта в Стругокрасненском муниципальном округе находятся без света. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава округа Александр Волков.

В этих населённых пунктах проживает 1 335 человек.

Глава округа призвал граждан сохранять спокойствие и терпение. По его словам, энергетики прилагают все усилия к тому, чтобы быстро восстановить нормальный режим энергоснабжения.