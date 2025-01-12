Почти 1400 человек в Стругокрасненском округе остаются без света из-за непогоды
72 населённых пункта в Стругокрасненском муниципальном округе находятся без света. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава округа Александр Волков.
В этих населённых пунктах проживает 1 335 человек.
Глава округа призвал граждан сохранять спокойствие и терпение. По его словам, энергетики прилагают все усилия к тому, чтобы быстро восстановить нормальный режим энергоснабжения.
Напомним, что на территории Псковской области ожидается налипание мокрого снега. Энергетики в регионе находятся в режиме повышенной готовности из-за непогоды.
Добавим, что об отключении электроэнергии можно сообщить по номеру 8-800-220-0-220.
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