Рождественский концерт покажут псковичам 19 января

14:59, 12 января 2025, ПАИ

Рождественский концерт покажет молодёжный центр Псковской епархии «Трилучье» 19 января в 18:00. Мероприятие пройдёт в региональном Доме молодёжи на Конной, 2 в Пскове. Об этом сообщается в группе объединения в соцсети «ВКонтакте».

Праздничный концерт будет включать в себя спектакль «Морозко», рождественские песнопения, авторские стихотворения, а также танцы.

Для того чтобы попасть на мероприятие, нужно заполнить форму.