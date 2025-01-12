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Культура

Рождественский концерт покажут псковичам 19 января

Рождественский концерт покажет молодёжный центр Псковской епархии «Трилучье» 19 января в 18:00. Мероприятие пройдёт в региональном Доме молодёжи на Конной, 2 в Пскове. Об этом сообщается в группе объединения в соцсети «ВКонтакте».

Рождественский концерт покажет молодёжный центр Псковской епархии «Трилучье» 19 января в 18:00. Фото: группа молодёжного центра Псковской епархии «Трилучье» в соцсети «ВКонтакте»

Праздничный концерт будет включать в себя спектакль «Морозко», рождественские песнопения, авторские стихотворения, а также танцы.

Для того чтобы попасть на мероприятие, нужно заполнить форму.

Напомним, что ранее в Пскове открылось новое помещение молодёжного клуба Псковской епархии «Трилучье». В клуб входят молодые люди со всей Псковской области.

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