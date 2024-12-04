Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новое помещение Молодёжного клуба Псковской епархии открылось в Пскове

Новое помещение Молодёжного клуба Псковской епархии «Трилучье» открылось в Пскове сегодня, 4 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Молодёжный клуб Псковской епархии
    Фото: ПАИ / Валерия Лагуткина
  • Молодёжный клуб Псковской епархии
    Фото: ПАИ / Валерия Лагуткина
  • Молодёжный клуб Псковской епархии
    Фото: ПАИ / Валерия Лагуткина
  • Молодёжный клуб Псковской епархии
    Фото: ПАИ / Валерия Лагуткина
  • Молодёжный клуб Псковской епархии
    Фото: ПАИ / Валерия Лагуткина
  • Молодёжный клуб Псковской епархии
    Фото: ПАИ / Валерия Лагуткина
  • Молодёжный клуб Псковской епархии
    Фото: ПАИ / Валерия Лагуткина
  • Молодёжный клуб Псковской епархии
    Фото: ПАИ / Валерия Лагуткина
  • Молодёжный клуб Псковской епархии
    Фото: ПАИ / Валерия Лагуткина
  • Молодёжный клуб Псковской епархии
    Фото: ПАИ / Валерия Лагуткина

Молебен в честь этого события возглавил митрополит Псковский и Порховский Матфей.

«Надеюсь, это место станет местом встречи не только с людьми, но и с Богом. Очень важно, чтобы место стало точкой притяжения нашего города, в котором ищущие души найдут путь к Богу, который так необходим каждому из нас», – отметил он на открытии.

Владыка также пожелал молодым людям, чтобы их энергия приумножалась.

«Надеюсь, что всё получится. А мы со своей стороны попробуем делать всё возможное для развития молодёжного движения», – заключил митрополит Матфей.

Добавим, что в клуб входят молодые люди со всей Псковской области. Новое помещение находится в Пскове на улице Профсоюзной, 10а.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 декабря 2024

Михаил Ведерников вручил первые почётные знаки «Заслуженный юрист Псковской области» специалистам отрасли
04 декабря 2024

Новое помещение Молодёжного клуба Псковской епархии открылось в Пскове
04 декабря 2024

С 5 декабря поменяется схема движения автобуса по маршруту № 104 Псков – Красные Пруды
04 декабря 2024

Слуховые трубы и оптические иллюзии появятся на детской площадке в Пскове
04 декабря 2024

Главные тренды в украшениях для дома на Новый год назвала псковский дизайнер
04 декабря 2024

За высаженными сиренями на Сиреневом бульваре в Пскове обязательно будут ухаживать – Алексей Саенко
04 декабря 2024

Открытие в Пскове мемориальной доски герою СВО Николаю Савченко
04 декабря 2024

Псковичка представляет региональный международный клуб дружбы в Москве

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...