Новое помещение Молодёжного клуба Псковской епархии открылось в Пскове

19:17, 04 декабря 2024, ПАИ

Новое помещение Молодёжного клуба Псковской епархии «Трилучье» открылось в Пскове сегодня, 4 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ / Валерия Лагуткина



Фото: ПАИ / Валерия Лагуткина



Фото: ПАИ / Валерия Лагуткина



Фото: ПАИ / Валерия Лагуткина



Фото: ПАИ / Валерия Лагуткина



Фото: ПАИ / Валерия Лагуткина



Фото: ПАИ / Валерия Лагуткина



Фото: ПАИ / Валерия Лагуткина



Фото: ПАИ / Валерия Лагуткина



Фото: ПАИ / Валерия Лагуткина



















Молебен в честь этого события возглавил митрополит Псковский и Порховский Матфей.

«Надеюсь, это место станет местом встречи не только с людьми, но и с Богом. Очень важно, чтобы место стало точкой притяжения нашего города, в котором ищущие души найдут путь к Богу, который так необходим каждому из нас», – отметил он на открытии.

Владыка также пожелал молодым людям, чтобы их энергия приумножалась.

«Надеюсь, что всё получится. А мы со своей стороны попробуем делать всё возможное для развития молодёжного движения», – заключил митрополит Матфей.

Добавим, что в клуб входят молодые люди со всей Псковской области. Новое помещение находится в Пскове на улице Профсоюзной, 10а.