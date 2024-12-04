Новое помещение Молодёжного клуба Псковской епархии открылось в Пскове
Новое помещение Молодёжного клуба Псковской епархии «Трилучье» открылось в Пскове сегодня, 4 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.
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Фото: ПАИ / Валерия Лагуткина
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Фото: ПАИ / Валерия Лагуткина
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Фото: ПАИ / Валерия Лагуткина
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Фото: ПАИ / Валерия Лагуткина
-
Фото: ПАИ / Валерия Лагуткина
-
Фото: ПАИ / Валерия Лагуткина
-
Фото: ПАИ / Валерия Лагуткина
-
Фото: ПАИ / Валерия Лагуткина
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Фото: ПАИ / Валерия Лагуткина
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Фото: ПАИ / Валерия Лагуткина
Молебен в честь этого события возглавил митрополит Псковский и Порховский Матфей.
«Надеюсь, это место станет местом встречи не только с людьми, но и с Богом. Очень важно, чтобы место стало точкой притяжения нашего города, в котором ищущие души найдут путь к Богу, который так необходим каждому из нас», – отметил он на открытии.
Владыка также пожелал молодым людям, чтобы их энергия приумножалась.
«Надеюсь, что всё получится. А мы со своей стороны попробуем делать всё возможное для развития молодёжного движения», – заключил митрополит Матфей.
Добавим, что в клуб входят молодые люди со всей Псковской области. Новое помещение находится в Пскове на улице Профсоюзной, 10а.
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