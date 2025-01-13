Глава UFC Дана Уайт допустил перенос следующего турнира под эгидой организации в Лас-Вегас из-за пожаров в Калифорнии

11:35, 13 января 2025, ПАИ

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт допустил, что турнир UFC 311 19 января, возможно, придётся перенести из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас в том случае, если ситуация с пожарами в штате Калифорния ухудшится. Об этом руководитель организации сказал в интервью американскому стримеру Эйдину Россу.

Дана Уайт также заметил, что пока всё идёт по плану. Например, Национальная баскетбольная ассоциация собирается проводить матчи в Калифорнии на этой неделе.

На турнире UFC 311 в главном бою вечера российский спортсмен Ислам Махачев подерётся с Арманом Царукяном из Грузии, а ещё один представитель России Умар Нурмагомедов проверит свои силы против грузинского спортсмена Мераба Двалишвили.

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