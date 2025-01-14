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Экономика

О трендах в найме в 2025 году рассказали специалисты

В этом году на рынке труда укрепились пять трендов, рассказали ПАИ специалисты hh.ru.

Работодатели стали всё чаще обращать внимание на реальный опыт исполнителей – теперь их оценивают не по полученному диплому, а по профессиональным достижениям и тестовым заданиям. «В эпоху быстрых изменений креативность, адаптивность и способность находить общий язык с коллегами становятся ключевыми», – отмечает IT-HR в СДЭК Ирина Загоскина.

Искусственный интеллект – ещё один тренд рынка найма в 2025 году. ИИ позволяет кандидатам на вакансию эффективно делегировать нейросетям рутинные задачи, что даёт им преимущество перед другими исполнителями. «В 2024 году все переживали, что ИИ заменит разработчиков, но сейчас стало ясно, что ИИ – это просто инструмент, а умение с ним работать стало чуть ли не главным навыком», – сказал руководитель клиентской разработки в X5 Tech Андрей Смирнов.

Помимо работы с искусственным интеллектом, бизнес ждёт от кандидатов гибкости, адаптивности и способности быстро перестраиваться и менять стратегии развития в зависимости от ситуации. «На плаву останутся те, кто готов адаптироваться к новым реалиям и изменениям», – отметила IT-HR в Сбере Алёна Евдокимова.

Рынок 2025 года предъявляет требования не только к исполнителям, но и к нанимателям. Последние стараются ставить себя на место своих сотрудников, обращая внимание на то, что для них важно, или создавая психологический комфорт в коллективе. «2025 год – время кандидатов. Компании понимают, что будет торг, поэтому стараются создать хорошие условия», – подчеркнул фронтенд-девелопер в Сбере Александр Торбек.

И последний, но не по значению, тренд «выращивания» джунов. Работодатели понимают, что развитие своих сотрудников – это инвестиции в будущее компании. Бизнес заинтересован не только в карьерной поддержке исполнителей, но и в поиске молодых талантов. В этом году можно быть востребованным, даже если ты новичок, но тогда не нужно останавливаться в обучении.

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