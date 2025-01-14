Псковские полицейские раскрыли кражу телефона в баре

16:02, 14 января 2025, ПАИ

Псковские полицейские раскрыли кражу мобильного телефона в баре, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, ночью 9 января в баре на улице Коммунальной в Пскове у посетителя из куртки был похищен смартфон. Предварительный ущерб оценивается в 100 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

Полицейские оперативно провели необходимые мероприятия по розыску. В результате был установлен подозреваемый в этом преступлении – 38-летний безработный житель Пскова, с которым владелец телефона случайно познакомился в баре. Как выяснилось, похищенный смартфон злоумышленник уже успел продать неизвестному покупателю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Все обстоятельства происшествия уточняются в ходе проводимого расследования, уточнили в пресс-службе.