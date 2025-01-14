Как выгодно инвестировать деньги, объяснил специалист

18:16, 14 января 2025, ПАИ

В какие активы лучше всего вложить миллион рублей, рассказал инвестбанкир Евгений Коган, пишет РБК.

Лучше всего вложить средства сразу в несколько активов – в государственные и корпоративные облигации, акции, фонды и драгоценные металлы, считает эксперт.

Если у человека на руках есть один миллион рублей, то по 10 % из него можно направить в золото и другие драгоценные металлы, фонды денежного рынка, замещающие облигации и облигации федерального займа, по 20 % – в корпоративные облигации, акции качественных и недооценённых эмитентов и точечные истории, где можно поднять доход на большой волатильности.

Корпоративные облигации надёжных эмитентов стоит выбирать со сроком погашения от двух до четырёх лет и с доходностью 23–28 % годовых, посоветовал инвестбанкир. Он уточнил, что на замещающие облигации можно выделить 10–15 % портфеля, так как они дают 10–11 % годовых в дополнение к динамике курса доллара или юаня.

Золото, по словам Евгения Когана, было хитом прошлого года, однако в 2025 году рост цен может продолжиться. Вложение в серебро – интересная тема, так как если ценник на золото поднимется на 10–15 %, цена на серебро прибавит 30 %.

Среди наиболее интересных акций эксперт выделил акции нефтяных компаний – «Татнефти» и «Лукойла». К перспективным он отнёс акции одной из крупнейших компаний медицинских услуг «Мать и дитя», а также «Озон Фармацевтики», Сбера, «Совкомбанка» и «МТС Банка».

Оставшиеся средства можно оставить для заработка на волатильности, так как в этом году на рынках можно ожидать её на высоком уровне в акциях застройщиков, на американском рынке, а также во фьючерсах на нефть и газ, заключил Евгений Коган.