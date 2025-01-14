Лось погиб после столкновения с автомобилем в Псковском районе

21:00, 14 января 2025, ПАИ

Столкновение автомобиля с лосем произошло у деревни Моглино в Псковском районе сегодня, 14 января. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

После столкновения автомобиль съехал в кювет. Водитель и пассажир от медпомощи отказались. Лось погиб.

На месте работают сотрудники ГАИ и охотоведы. Обстоятельства произошедшего выясняются.