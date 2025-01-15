Продажи электромобилей в России выросли почти на 30%

11:51, 15 января 2025, ПАИ

Продажи новых электромобилей на российском рынке выросли в 2024 году на 26,4 % по сравнению с 2023 годом, пишет аналитическое агентство «Автостат».

Количество проданных машин составило 17,8 тысячи штук, из которых 1,1 % – электромобили.

Лидером на рынке стали машины Zeekr – на российском автомобильном рынке марка занимает 43 % от общего объёма. Также в тройку лидеров вошли отечественные «Москвич» с долей 10 % и Evolute, который занимает 7 %. В прошлом году продажи «Москвича» выросли более чем в три раза, а у марки Evolute, наоборот, продажи сократились почти на 40 %, отметили в «Автостате».

Напомним, что в этом году бензин подорожает на 5–8,5 %. Также на 14 % вырастут акцизы на бензин с высоким октановым числом и на 16 % – на дизельное топливо.