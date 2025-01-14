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Экономика

Бензин в России подорожает почти на 10%

Бензин на отечественных заправках может подорожать на 5–8,5 % уже в этом году, пишет «Газета.ру» со ссылкой на доцента Финансового университета при Правительстве РФ Петра Щербаченко.

Фото: ПАИ

«Прогнозы на текущий год остаются умеренно оптимистичными», – отметил эксперт. Он уточнил, что цены на топливо могут меняться в пределах инфляции – на 5–8,5 %, а акцизы на бензин с высоким октановым числом могут увеличиться на 14 % и на дизельное топливо – на 16 % как на розничном, так и на оптовом рынках.

Причинами роста цен являются растущие затраты нефтяных компаний на ремонт заводов и западные санкции, из-за которых поставки зарубежного оборудования и запчастей стали в разы сложнее, объяснил Щербаченко.

Ранее в Банке России заявили, что планируют снизить инфляцию до 4,5–5 % уже в этом году, а до 4 % – к 2026 году.

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