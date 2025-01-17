О профилактике неинфекционных заболеваний рассказали псковские медики в программе «Анамнез». Главное

17:17, 17 января 2025, ПАИ

Гостями программы «Анамнез» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове 17 января стали главный внештатный специалист по терапии комитета по здравоохранению Псковской области Екатерина Астафьева и главный врач Псковского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова. Специалисты рассказали о неинфекционных заболеваниях, в число которых входит сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни дыхательной системы и онкология.

Главное:



- Неинфекционные заболевания относятся к социально значимым, поскольку приводят к инвалидности и ухудшению качества жизни.

- Ежегодно государство тратит на лечение, реабилитацию и поддержку здоровья людей с этими заболеваниями 1 млрд рублей.

- Эти заболевания можно профилактировать, но невозможно вылечить.

- Ненормированный рабочий день ведёт к нарушению биоритмов, отрицательно сказывается на состоянии здоровья, на иммунитете, а ресурсы организма истощаются быстрее.

- Питаться нужно по схеме: завтрак – обед – ужин с двумя перекусами.

- Нельзя 30 лет и три года лежать на печи, а потом ставить рекорды в спортзале. Нагрузка должна увеличиваться постепенно.

- В прошлом году диспансеризацию прошли 150 806 человек. У 43 076 человек отсутствуют факторы риска.

- Онкологию 1–2 стадии выявили у 2751 человека, сердечно-сосудистые заболевания – у 86 408 человек, гипертонию – у 55 053 человек. Абсолютно здоровых оказалось лишь 23 тысячи человек.