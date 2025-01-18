Автомобиль с пассажирами пробил ограждение и слетел в Фонтанку в Петербурге. Фото и видео

11:30, 18 января 2025, ПАИ

Автомобиль с тремя пассажирами пробил ограждение и слетел в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба МЧС России.



Фото: пресс-служба МЧС России



Фото: пресс-служба МЧС России



Фото: пресс-служба МЧС России



Фото: пресс-служба МЧС России







ДТП произошло у дома № 133 на набережной реки Фонтанки. Внутри автомобиля находились двое мужчин и женщина. Из салона они выбрались самостоятельно, добраться до берега помогли спасатели. Всех троих госпитализировали в медучреждение.

Спасатели и водолазы МЧС России подняли автомобиль из реки с помощью автокрана и спецсредств.