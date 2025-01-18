Автомобиль с пассажирами пробил ограждение и слетел в Фонтанку в Петербурге. Фото и видео
Автомобиль с тремя пассажирами пробил ограждение и слетел в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба МЧС России.
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Фото: пресс-служба МЧС России
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Фото: пресс-служба МЧС России
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Фото: пресс-служба МЧС России
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Фото: пресс-служба МЧС России
ДТП произошло у дома № 133 на набережной реки Фонтанки. Внутри автомобиля находились двое мужчин и женщина. Из салона они выбрались самостоятельно, добраться до берега помогли спасатели. Всех троих госпитализировали в медучреждение.
Спасатели и водолазы МЧС России подняли автомобиль из реки с помощью автокрана и спецсредств.
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