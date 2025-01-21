Жилой дом горит в Стругокрасненском округе
Жилой дом горит в деревне Ксти Стругокрасненского муниципального округа. Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В доме находились люди, они спасены. Предварительная причина возгорания – неисправность дымохода печи.
На месте, помимо пожарных, работают бригада скорой помощи и сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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