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Политика

Глава Локнянского округа поделился опытом реализации муниципальной реформы с коллегами

Глава Локнянского округа Иван Белугин рассказал об обмене опытом проведения муниципальной реформы с коллегами из Куньинского района в сюжете телеканала «Первый Псковский». Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования районов в муниципальные округа.

Фото: ПАИ

«Мы взаимодействуем со всеми главами муниципалитетов в рамках Ассоциации местного самоуправления Псковской области и иногда общаемся самостоятельно. К нам в округ даже приезжали две делегации из Бежаницкого и Плюсского районов, когда они только начинали своё преобразование. Мы рассказывали о том, на какие грабли наступили, чтобы они смогли избежать каких-либо серьёзных ошибок», – отметил он.

Последняя встреча по этому вопросу прошла с коллегами из Куньинского района. Команда Локнянского муниципального округа приезжала в муниципалитет для ознакомления с работой местного дорожного предприятия – МБУ «Куньяавтодор».

«Куньяавтодор» – это очень интересный опыт, который мы изучали, смотрели и хотели бы перенять себе. И попутно администрация Куньинского района поинтересовалась у моей команды о реформе местного самоуправления. Они уточнили, как сейчас выглядит структура и как работается в новых условиях, потому что у нас за два года уже многое устоялось. Конечно, это была не последняя консультация и многие муниципалитеты будут к нам обращаться, а мы всегда рады им помочь и поддержать», – подчеркнул Иван Белугин.

Больше всего представителей районов интересует вопрос о том, как бывшие поселения будут работать на местах, отметил он. «Мы объясняем, что создаются территориальные отделы или территориальные управления, уже в зависимости от того, какое примет решение администрация вместе с Собранием депутатов округа. Главы территориальных отделов на местах остаются, специалисты также остаются, а те, кто хотят, – переходят в администрацию округа. Здесь всё очень индивидуально, нужно находить подход к каждому поселению адресно. Мы подсказываем, как лучше не делать, чтобы не навредить» – резюмировал глава Локнянского округа.

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