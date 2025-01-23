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Общество

Девять коров не пропустили через границу в Псковской области

Девять коров не пропустили через российско-белорусскую границу в деревне Лобок в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Животных перевозили в необорудованном для их транспортировки автомобиле, маршрут не был согласован с Россельхознадзором. На коровах отсутствовали средства идентификации (клейма, выщипы, бирки), а также животных перемещали без ветеринарных сопроводительных документов.

Перемещение коров по таможенной территории Евразийского экономического союза запретили, оформили акт об их возврате, уточнили в пресс-службе.

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