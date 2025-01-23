Девять коров не пропустили через границу в Псковской области
Девять коров не пропустили через российско-белорусскую границу в деревне Лобок в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Животных перевозили в необорудованном для их транспортировки автомобиле, маршрут не был согласован с Россельхознадзором. На коровах отсутствовали средства идентификации (клейма, выщипы, бирки), а также животных перемещали без ветеринарных сопроводительных документов.
Перемещение коров по таможенной территории Евразийского экономического союза запретили, оформили акт об их возврате, уточнили в пресс-службе.
Победительница «Губернаторского дневника» Влада Дарина Бирюкова: Верьте в себя и свои силы
Поездки в удалённые деревни и транспортная доступность: как работает филиал «Псковпассажиравтотранса» в Пыталово