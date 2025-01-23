Лыжник из Струг Красных стал призёром соревнований в Ленинградской области

12:08, 23 января 2025, ПАИ

Лыжник из Струг Красных Тарас Гусак стал серебряным призёром региональных соревнований «Олимпийские надежды», которые прошли в учебно-тренировочном центре «Кавголово» Ленинградской области. Об этом ПАИ сообщили в учреждении дополнительного образования Струг Красных.

На дистанции три километра классическим стилем среди юношей 11-12 лет участвовало 118 спортсменов.

Тарас Гусак пришёл к финишу вторым, показав время 9 минут и 54 секунды. Стружанин проиграл победителю из спортшколы Курортного района Санкт-Петербурга Егору Маркову всего 1,5 секунды. Третьим стал воспитанник спортшколы Евгения Курочкина с отставанием 14,2 секунды.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».